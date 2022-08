3. Liga, Gruppe 1 Luca Grillo rettet Blustavia einen Punkt gegen Wangen a.A. Das Spiel zwischen Wangen a.A. und Blustavia geht 2:2 aus. Beide Teams bestritten ihr zweites Saisonspiel.

(chm)

Blustavia lag zwar über weite Strecken des Spiels (82 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Tore von Florian Haas und Luka Franic bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung für Wangen a.A. bis in die 44. Minute. Doch Blustavia schaffte dank Ramon Spring (65. Minute) und Luca Grillo bis in die 85. Minute den Ausgleich.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Wangen a.A. sah Patrick Haas (67.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wangen a.A. weitere vier gelbe Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Blustavia.

Nach dem zweiten Spiel steht Wangen a.A. auf dem vierten Rang. Wangen a.A. spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Flumenthal (Platz 8). Das Spiel findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Nach dem zweiten Spiel steht Blustavia auf dem zweiten Rang. Als nächstes tritt Blustavia in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Attiswil zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wangen a/A - SC Blustavia 2:2 (2:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 3. Florian Haas 1:0. 44. Luka Franic 2:0. 65. Ramon Spring 2:1. 85. Luca Grillo 2:2. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Jan Allemann, Felix Barrer, Yves Wälti, Andreas Trösch, Patrick Haas, Jan Nguyen, Fabian Pfister, Luka Franic, Florian Haas, Patrik Bovey. – Blustavia: Simon Giger, Simon Bernhard, Elio Ziltener, Franco Torre, Joel Grünig, Joel Falk, Lou Graf, Philipp Falk, Luca Grillo, Tobias Steinmüller, Ramon Spring. – Verwarnungen: 7. Tobias Steinmüller, 26. Felix Barrer, 29. Joel Falk, 55. Patrick Haas, 75. Florian Haas, 75. Philipp Falk, 75. Piero Fracasso, 82. Fabian Pfister, 94. Elio Ziltener – Ausschluss: 67. Patrick Haas.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 01:45 Uhr.