Frauen 2. Liga Luana Pricoli schiesst Sissach mit drei Treffern zum Sieg gegen Baden 1897 Sieg für den Tabellenvierten: Sissach lässt am Samstag zuhause beim 3:2 gegen Baden 1897 (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Sissach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 86. Minute war Luana Pricoli.

Den ersten Treffer der Partie hatte Christina Angelopoulou in der 19. Minute für Baden 1897 geschossen. Gleichstand stellte Luana Pricoli durch ihren Treffer für Sissach in der 23. Minute her. Die gleiche Luana Pricoli war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Sissach verantwortlich. Sie traf erneut in der 57. Spielminute. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 57. Minute, als Luna Vincenzi für Baden 1897 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Sissach hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 71 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Baden 1897 ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 7).

Die Tabellensituation bleibt für Sissach unverändert. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Sissach hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sissach geht es auswärts gegen FC Therwil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 29. April statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Baden 1897 hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Attiswil (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: SV Sissach - Baden-Wettingen 3:2 (1:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 19. Christina Angelopoulou 0:1. 23. Luana Pricoli 1:1. 57. Luana Pricoli 2:1. 57. Luna Vincenzi 2:2. 86. Luana Pricoli 3:2. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Zsofia Szekely, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Patricia Thommen, Maria Enz, Ramona Hasler, Gabriela Papic, Luana Pricoli, Elisa Blattner. – Baden 1897: Nina Schweizer, Julia Liechti, Dominique Maron, Lisa Stoffel, Vanessa Rothacher, Luna Vincenzi, Natalie Spuler, Sheryl Hochuli, Christina Angelopoulou, Sabrina Kantuzer, Diana Vincenzi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 01:16 Uhr.