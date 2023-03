Frauen 2. Liga Luana Pricoli führt Sissach mit vier Toren zum Sieg gegen Härkingen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 13) ist Sissach am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Härkingen gerecht geworden und hat auswärts 5:0 gewonnen.

(chm)

Luana Pricoli erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Sissach. Sissach baute in der 43. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Luana Pricoli. In der 65. Minute traf Luana Pricoli bereits wieder. Sie erhöhte auf 3:0 für Sissach.

Viviana Leanza baute in der 70. Minute die Führung für Sissach weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luana Pricoli in der 83. Minute, als sie für Sissach zum 5:0 traf.sie Traf zum vierten Mal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Sissach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 4.2 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Härkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 7.2 Tore pro Partie (Rang 13).

Sissach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Sissach ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Sissach daheim mit FC Reinach (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 25. März statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich 13mal.

Mit dem sechstplatzierten FC Attiswil kriegt es Härkingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: Gäu Selection - SV Sissach 0:5 (0:2) - Aesch, Härkingen – Tore: 27. Luana Pricoli 0:1. 43. Luana Pricoli 0:2. 65. Luana Pricoli 0:3. 70. Viviana Leanza 0:4. 83. Luana Pricoli 0:5. – Härkingen: Mia Büttiker, Amy Kuhn, Jana Geier, Cindy Gfeller, Lia Widmer, Elena Abi Chakra, Jessica Gfeller, Alisha Friedl, Nadin Enderlin, Rialda Kalakovic, Alisha Thomann. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Viviana Leanza, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Leandra Zeltner, Maria Enz, Gabriela Papic, Elisa Blattner, Mara Lessa, Luana Pricoli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

