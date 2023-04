Frauen 2. Liga Luana Pricoli führt Sissach mit drei Toren zum Sieg gegen Mutschellen Sissach setzt seine Siegesserie auch gegen Mutschellen fort. Das 5:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Sissach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Mutschellen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 43. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für Sissach war Luana Pricoli, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Sissach waren: Viviana Leanza (1 Treffer) und Gabriela Papic (1 Treffe.) einzige Torschützin für Mutschellen war: Michelle Haller (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Sissach erhielt: Luana Pricoli (55.) eine Verwarnung gab es für Mutschellen, nämlich für Carol Rösli (17.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.5 Toren pro Spiel ist Sissach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Mutschellen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 43 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Sissach unverändert. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 3. Sissach hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sissach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage büsst Mutschellen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 9. Mutschellen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mutschellen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Attiswil (Platz 5). Die Partie findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Mutschellen - SV Sissach 1:5 (1:2) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 24. Gabriela Papic 0:1. 30. Luana Pricoli 0:2. 43. Michelle Haller 1:2. 65. Luana Pricoli 1:3. 72. Luana Pricoli 1:4. 78. Viviana Leanza 1:5. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Nadja Herzog, Anja Bosshard, Carol Rösli, Melani Herzog, Nina Raimann, Sarah Schwarz, Urata Iseni, Michelle Haller, Alisha Eberhart, Samira Bertsch. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Fiona Thomann, Patricia Thommen, Viviana Leanza, Sylvie Ruch, Maria Enz, Ramona Hasler, Gabriela Papic, Elisa Blattner, Luana Pricoli. – Verwarnungen: 17. Carol Rösli, 55. Luana Pricoli.

