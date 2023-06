4. Liga, Gruppe 1 Lommiswil siegt gegen Bettlach Lommiswil gewinnt am Freitag zuhause gegen Bettlach 3:1.

(chm)

Lukas Rindlisbacher eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Lommiswil das 1:0 markierte. Adrian Pfeiffer erhöhte in der 28. Minute zur 2:0-Führung für Lommiswil. Florian Vogt baute in der 31. Minute die Führung für Lommiswil weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Dominik Häni in der 43. Minute für Bettlach auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Lommiswil hat bislang häufig überzeugt: In 21 Spielen hat sie total 59 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bettlach ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 7).

Mit dem Sieg rückt Lommiswil um einen Platz nach vorne. 32 Punkte bedeuten Rang 6. Lommiswil hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Lommiswil wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team F.K. Bratstvo, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es zuhause gegen SC Blustavia (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Bettlach 3:1 (3:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 12. Lukas Rindlisbacher 1:0. 28. Adrian Pfeiffer 2:0. 31. Florian Vogt 3:0. 43. Dominik Häni (Penalty) 3:1. – Lommiswil: Lukas Neff, Lauro Baumann, Oliver Brunner, Marc Sauter, Adrian Pfeiffer, Matthias Vogt, Florian Baumann, Florian Vogt, Dominic Bögli, Raphael Vogt, Lukas Rindlisbacher. – Bettlach: Tobias Gojnik, Patrick Probst, Nicola Belloni, Dominik Häni, Pascal Schmid, Marc Seuret, Matthias Streit, Dominik Goranin, Armando Choque Morales, Ramon Wölfli, Felix Schweizer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 09:09 Uhr.