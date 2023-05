4. Liga, Gruppe 1 Lommiswil mit drei Punkten auswärts gegen Blustavia Lommiswil behielt im Spiel gegen Blustavia am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das Skore eröffnete Damien Rösti in der 11. Minute. Er traf für Blustavia zum 1:0. In der 13. Minute traf Nico Schläppi für Lommiswil zum 1:1-Ausgleich. Lukas Rindlisbacher traf in der 88. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Lommiswil. Nur zwei Minute später traf Lukas Rindlisbacher erneut, so dass es in der 90. Minute 3:1 für Lommiswil hiess.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Lommiswil bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Blustavia ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 49 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Lommiswil: 25 Punkte bedeuten Rang 7. Für Lommiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Lommiswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Selzach a (Platz 12). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Für Blustavia war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Blustavia spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zuchwil (Platz 4). Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - FC Lommiswil 1:3 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 11. Damien Rösti 1:0. 13. Nico Schläppi 1:1. 88. Lukas Rindlisbacher 1:2. 90. Lukas Rindlisbacher 1:3. – Blustavia: Christian Tesoro, Gökten Figenergül, Reza Salamati, Jonathan Orlandi, Giuseppe Cioffi, Joseph Von Sury, Elia Leiser, Michel Syfrig, Damien Rösti, Volkan Bingöl, Ahmad Alshmare. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Marc Perriard, Marc Sauter, Ronny Salzmann, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Matthias Vogt, Raphael Vogt, Tobias Vogt, Dominic Bögli, Nico Schläppi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

