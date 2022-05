2. Liga Lommiswil lässt sich von Bellach kein Bein stellen Lommiswil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Bellach: Der Tabellenzweite siegt zuhause 2:0 gegen den Tabellenneunten.

In der 33. Minute gelang Andrin Zumstein der Führungstreffer zum 1:0 für Lommiswil. Per Penalty erhöhte Cyrill Sonderegger in der 68. Minute zum 2:0 für Lommiswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lommiswil für Pascal Nussbaumer (55.) und Andrin Zumstein (59.). Für Bellach gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Lommiswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 43 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Lommiswil: 38 Punkte bedeuten Rang 2. Lommiswil hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Lommiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Biberist (Platz 5). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Bellach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Bellach hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Bellach geht es daheim gegen FC Mümliswil (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Bellach 2:0 (1:0) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 33. Andrin Zumstein 1:0. 68. Cyrill Sonderegger (Penalty) 2:0. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Cyrill Sonderegger, Gabor Bachmann, Lukas Amiet, Philipp Dornbierer, Andrin Zumstein, Cedrik Hunziker, Moritz Frey, Pascal Nussbaumer, Jonas Ebel. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Rok Shkoreti, Mario Brcina, Igor Pavlovic, Giulio Caputo, Alban Xhema, Finn Schranz, Berkin Sulungoz, Sascha Hess, Kevin Marthaler. – Verwarnungen: 55. Pascal Nussbaumer, 59. Andrin Zumstein.

