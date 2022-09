2. Liga Lommiswil holt sich drei Punkte gegen Wangen b.O. – Philipp Dornbierer mit Siegtor Lommiswil gewinnt am Samstag zuhause gegen Wangen b.O. 2:1.

(chm)

Lommiswil geriet zunächst in Rückstand, als Albatrit Morinaj in der 34. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wangen b.O. gelang. In der 46. Minute glich Lommiswil jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschützen waren Cyrill Sonderegger und Philipp Dornbierer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 0.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Lommiswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 2. Lommiswil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Iliria (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Wangen b.O. in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 8. Für Wangen b.O. war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Wangen b.O. wartet im nächsten Spiel daheim das neuntplatzierte Team FC Mümliswil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Wangen b.O. 2:1 (0:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 34. Albatrit Morinaj 0:1. 46. Cyrill Sonderegger 1:1. 65. Philipp Dornbierer 2:1. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Gabor Bachmann, Lukas Amiet, Philipp Neff, Philipp Dornbierer, Cyrill Sonderegger, Andrin Zumstein, Noah Adam, Niklas Urosevic, Fabio Bruni. – Wangen b.O.: Alejandro Buceta Barrio, Jan Trösch, Sokol Berisha, Meriton Ahmeti, Getuar Preniqi, Hamdi Nedzipi, Akrem Mohammed, Hysen Haziri, Adis Mesic, Albatrit Morinaj, Miroslav Markovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 09:48 Uhr.

