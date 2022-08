4. Liga, Gruppe 1 Lommiswil gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Gerlafingen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Lommiswil zuhause gegen Gerlafingen 5:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Florian Vogt traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Lommiswil. In der 15. Minute baute Dominic Bögli den Vorsprung für Lommiswil auf zwei Tore aus (2:0). Lommiswil baute in der 40. Minute die Führung für Lommiswil weiter aus: Torschütze war erneut Dominic Bögli.

Nico Schläppi baute in der 77. Minute die Führung für Lommiswil weiter aus (4:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Nico Schläppi für Lommiswil auf 5:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Danijel Djokic von Gerlafingen erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Lommiswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes tritt Lommiswil in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team SC Derendingen zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

In der Tabelle steht Gerlafingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 11. Gerlafingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 3. September statt (19.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Gerlafingen 5:0 (3:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 14. Florian Vogt 1:0. 15. Dominic Bögli 2:0. 40. Dominic Bögli 3:0. 77. Nico Schläppi 4:0. 83. Nico Schläppi 5:0. – Lommiswil: Lukas Neff, Patrick Schmid, Oliver Brunner, Gian Fabio Schlunegger, Joel Müller, Florian Vogt, Matthias Vogt, Janick Suludere, Dominic Bögli, Raphael Vogt, Luca Amati. – Gerlafingen: Robin Jordi, Jan Kindler, Feriz Miftari, Amir Abdulai, Xhenit Suli, Syart Spaiu, Deniz Gönder, Presley Sona, Danijel Djokic, Matteo Aiello, Abdulrahman Mohamad. – Verwarnungen: 88. Danijel Djokic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 20:45 Uhr.