2. Liga Lommiswil entscheidet Spitzenduell gegen Härkingen für sich – Siegtreffer durch Moritz Frey Lommiswil setzt seine Siegesserie auch gegen Härkingen fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Lommiswil geriet zunächst in Rückstand, als Chris Rauber in der 44. Minute Härkingen 1:0 in Front brachte. Lommiswil drehte aber das Spiel innerhalb von elf Minuten. Jonas Ebel schoss in der 65. Minute den Ausgleich, in der 76. Minute erzielte Moritz Frey den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Härkingen erhielten Mario Stecher (47.) und Sandro Gasser (70.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Lommiswil.

In seiner Gruppe hat Lommiswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 53 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel.

Lommiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 47 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Lommiswil ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Lommiswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 3. Härkingen hat bisher zwölfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Härkingen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Härkingen - FC Lommiswil 1:2 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 44. Chris Rauber 1:0. 65. Jonas Ebel 1:1. 76. Moritz Frey 1:2. – Härkingen: Daniel Lisser, Lino Schmidt, Mario Stecher, Kilian Näf, Marco Von Arx, Tim Büttiker, Jan Marti, Thierry Wyss, Chris Rauber, Yanick Oumaray, Silvan Oeggerli. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Cyrill Sonderegger, Lukas Amiet, Philipp Neff, Philipp Dornbierer, Andrin Zumstein, Cedrik Hunziker, Moritz Frey, Pascal Nussbaumer, Jonas Ebel. – Verwarnungen: 47. Mario Stecher, 70. Sandro Gasser.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 04:43 Uhr.