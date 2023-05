2. Liga Lommiswil bezwingt auswärts Fulenbach – Gianluca Moser entscheidet Spiel Lommiswil behielt im Spiel gegen Fulenbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 13 Minuten: Das Skore eröffnete Nico Ferrari in der 63. Minute. Er traf für Fulenbach zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 66. Minute, als Philipp Dornbierer für Lommiswil traf. In der 76. Minute schoss Gianluca Moser Lommiswil in Führung. Es war der Siegtreffer.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Fulenbach. Eine Verwarnung gab es für Lommiswil, nämlich für Andrin Zumstein (92.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lommiswil. 37 Punkte bedeuten Rang 4. Lommiswil hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es zuhause gegen FC Gerlafingen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 7. Nach drei Siegen in Serie verliert Fulenbach erstmals wieder.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Mümliswil (Platz 10). Das Spiel findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Lommiswil 1:2 (0:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 63. Nico Ferrari 1:0. 66. Philipp Dornbierer 1:1. 76. Gianluca Moser 1:2. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Sascha Füeg, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Enrik Kqiraj, Flavio Premori, Sven Hürzeler, Sandro Albuquerque Sampaio, Yanick Boss, Yves Ehrenbolger. – Lommiswil: Tim Bracher, Sebastian Truninger, Lukas Amiet, Andri Adam, Aron Herrmann, Andrin Zumstein, Philipp Dornbierer, Alessandro Choque, Niklas Urosevic, Gianluca Moser, Jonas Ebel. – Verwarnungen: 20. Yanick Boss, 57. Sandro Albuquerque Sampaio, 75. Flavio Premori, 92. Luca Spielmann, 92. Andrin Zumstein.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 20:38 Uhr.