3. Liga, Gruppe 2

Covid-Impfung Die Booster-Impfung verlängert das Zertifikat doch: 9 Antworten zur dritten Impfung

An der Medienkonferenz erklärte das BAG, die Auffrischimpfung verlängere die Gültigkeitsdauer des Zertifikats nicht. Am späten Dienstagabend korrigierte der Chef der Impfkommission die Aussagen des BAG. Doch was heisst das also für unter 65-Jährige?