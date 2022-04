3. Liga, Gruppe 2 Leuzingen mit Sieg gegen Rüttenen Sieg für Leuzingen: Gegen Rüttenen gewinnt das Team am Samstag zuhause 0:1.

(chm)

Zunächst musste Leuzingen einen Rückstand hinnehmen: In der 6. Minute traf Max Mariotto für Rüttenen zum 0:0. Leuzingen drehte aber das Spiel innerhalb von drei Minuten. Moritz Felber schoss in der 49. Minute den Ausgleich, in der 52. Minute erzielte Yannik Aebischer den Siegtreffer.

Eine Verwarnung gab es für Rüttenen, nämlich für Simon Nobs (85.). Leuzingen blieb ohne Karte.

Leuzingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Leuzingen hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Leuzingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Selzach (Platz 10). Diese Begegnung findet am 9. April statt (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 5. Rüttenen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rüttenen in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Niederbipp (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 9. April statt (17.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Rüttenen 2:1 (0:0) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 6. Max Mariotto 0:0. 49. Moritz Felber 0:1. 52. Yannik Aebischer 0:1. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Oliver Jorns, Nick Brunner, Julian D Angelo, Silvan Senn, Marc Affolter, Max Mariotto, Livio Wyss, Peter Guggisberg, Claudio Zenger, Yannik Aebischer. – Rüttenen: Jan Lüthy, Yannis Gschwind, Moritz Felber, Sven Fluri, Fabrizio Bur, Sven Hürzeler, Sebastian Meister, David Emch, Simon Nobs, Kevin Guggisberg, Nico Gunzinger. – Verwarnungen: 45. Oliver Jorns, 54. Max Mariotto, 85. Simon Nobs, 85. Livio Wyss, 93. Nick Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2022 21:17 Uhr.