3. Liga, Gruppe 1 Leuzigen holt sich drei Punkte gegen Grenchen 15 Leuzigen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Grenchen 15 2:0.

(chm)

Bereits in der 16. Minute traf Benjamin Luder zum 1:0. In der 54. Minute erhöhte Adrian Schluep auf 2:0 für Leuzigen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: NIcolas Affolter von Leuzigen erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Leuzigen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 7. Für Leuzigen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzigen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Iliria (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Grenchen 15 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Für Grenchen 15 war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Riedholz kriegt es Grenchen 15 als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 19. März statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Grenchen 15 2:0 (1:0) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 16. Benjamin Luder 1:0. 54. Adrian Schluep 2:0. – Leuzigen: Andrej Röthlisberger, Livio Wyss, Nick Brunner, Julian D Angelo, Timo Rätz, Luca Dasen, Joel Hahn, Claudio Zenger, Adrian Schluep, Marco Rosario Renda, Benjamin Luder. – Grenchen 15: Alec Tissot, Rafael Eggenberg, Florim Musaj, Baran Avci, Tim Hegelbach, Eran Redzepi, Luca Greco, Ermal Mena, Samuele Marruso, Dario Haudenschild, Louis Blösch. – Verwarnungen: 80. NIcolas Affolter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 01:33 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.