3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Yannik Aebischer bringt Selzach Unentschieden gegen Leuzingen Sechs Tore sind zwischen Leuzingen und Selzach gefallen. Einen Sieger gab es beim 0:3 jedoch nicht.

(chm)

Selzach war einmal in Führung. Leuzingen lag nie vorne. Den Ausgleich zum 3:0 schaffte Selzach in der 96. Minute.

Selzach war zwar zeitweise mit 3:0 (90. Minute) und 3:0 (96. Minute) in Führung, doch Leuzingen holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Selzach zum 3:0 fiel in der 96. Minute - nur sechs Minuten nach dem 3:0. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Selzach für Matthias Steiner (65.) und Janick Bieli (75.). Keine einzige Karte erhielt Leuzingen.

Die Tabellensituation bleibt für Leuzingen unverändert. Sieben Punkte bedeuten Rang 6. Leuzingen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Zuchwil. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Selzach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 7. Selzach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Selzach geht es daheim gegen FC Niederbipp (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 25. September statt (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Selzach 3:3 (0:2) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 33. Max Mariotto 0:0. 37. Pascal Amiet 0:1. 39. Pascal Amiet 0:2. 43. Yannik Aebischer 0:2. 90. Leandro Eggenschwiler 0:3. 96. Yannik Aebischer 0:3. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Luca Studer, Luca Dasen, Nick Brunner, Mike Megaro, Joel Grünig, Marc Affolter, Raphael Aebischer, Livio Wyss, Max Mariotto, Yannik Aebischer. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Pascal Amiet, Matthias Müller, Juras Zabitis, Degol Yakob, Stefano Cetrangolo, Boriss Bogdaskins, Timo van Garling, Leandro Eggenschwiler, Andry Amiet. – Verwarnungen: 65. Livio Wyss, 65. Matthias Steiner, 75. Janick Bieli.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Leuzigen - FC Selzach 3:3, FC Gerlafingen - FC Bettlach 4:1, FC Subingen - SC Blustavia 2:0, FC Deitingen - FC Biberist 1:1

Tabelle: 1. FC Zuchwil 4 Spiele/12 Punkte (6:2). 2. FC Subingen 5/12 (14:2), 3. SC Blustavia 5/12 (13:2), 4. FC Gerlafingen 5/12 (15:5), 5. FC Rüttenen 4/9 (9:6), 6. FC Leuzigen 5/7 (10:11), 7. FC Selzach 5/5 (11:19), 8. FC Deitingen 5/4 (2:5), 9. FC Bettlach 5/3 (3:12), 10. FC Iliria 4/2 (12:15), 11. FC Niederbipp 4/1 (8:14), 12. FC Biberist 5/1 (1:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 20:01 Uhr.