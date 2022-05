Frauen 3. Liga Last-Minute-Goal von Sara Diemand bringt Niederbipp Unentschieden gegen Attiswil Je ein Punkt für Attiswil und Niederbipp: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Attiswil: Julia Scheidegger brachte ihre Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. In der 40. Minute schoss Laura von Felten Attiswil mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Ein Doppelschlag brachte Niederbipp doch noch einen Punkt: Sara Diemand schoss Niederbipp innerhalb von neun Minuten zum 1:2 (74.) und dann zum 2:2 (83.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Attiswil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Attiswil nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Attiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dulliken (Platz 4). Das Spiel findet am Freitag (6. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 2. Niederbipp hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Fortuna Olten (Platz 5). Die Partie findet am 7. Mai statt (19.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Attiswil - FC Niederbipp b 2:2 (2:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 16. Julia Scheidegger 1:0. 40. Laura von Felten (Penalty) 2:0.74. Sara Diemand 2:1. 83. Sara Diemand 2:2. – Attiswil: Amelie Chanton, Sarah Marti, Jana Guldimann, Patricia Steffen, Lara Spiess, Julia Scheidegger, Fabienne Füri, Jessica Altschul, Sarah Berner, Daniela Barbaro, Laura von Felten. – Niederbipp: Annina Allemann, Andrea Stucki, Evelyn Ritter, Manuela Dähler, Elena Volken, Patrizia Lisser, Chantal Neuhaus, Nubya Baio, Sara Diemand, Tanja Grolimund, Nurfa Yorlany Caro Reynoso. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 16:38 Uhr.