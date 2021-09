4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Philipp Flück bringt Hägendorf Unentschieden gegen Dulliken Je ein Punkt für Dulliken und Hägendorf: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Dulliken: Edson Francisco Chimuco Mbunga brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 31. Minute brachte Joao Teca Levo Teca Dulliken mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ein Doppelschlag brachte Hägendorf doch noch einen Punkt: Philipp Flück schoss Hägendorf innerhalb von zwei Minuten zum 1:2 (90.) und dann zum 2:2 (92.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Dulliken, nämlich für David Künzi (47.). Eine Verwarnung gab es für Hägendorf, nämlich für Valdrin Orani (73.).

In der Tabelle verbessert sich Dulliken von Rang 12 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Dulliken hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Dulliken spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Fulenbach (Platz 7). Diese Begegnung findet am 21. September statt (20.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

In der Tabelle liegt Hägendorf weiterhin auf Rang 4. Das Team hat sieben Punkte. Hägendorf hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hägendorf daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Fortuna Olten. Zu diesem Spiel kommt es am 21. September (20.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Dulliken - FC Hägendorf 2:2 (2:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 9. Edson Francisco Chimuco Mbunga 1:0. 31. Joao Teca Levo Teca 2:0. 90. Philipp Flück 2:1. 92. Philipp Flück 2:2. – Dulliken: Fabian Wiessner, Mike Lang, Jan Schönbucher, Habeeb Banjo, Ivan Lovric, Fabio Kuhn, Massimiliano Raso, Noël Habegger, Serdar Özdemir, Edson Francisco Chimuco Mbunga, Vincenzo Esposito. – Hägendorf: Timo Christ, Sertac Arabaci, Philipp Erni, Ismail Hasani, Felice Santamaria, Joris Widmer, Mario Studer, Hrvoje Vrljic, Lon Prela, Valdrin Orani, Philipp Flück. – Verwarnungen: 47. David Künzi, 73. Valdrin Orani.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Wolfwil - FC Kappel 1:1, FC Dulliken - FC Hägendorf 2:2, FC Fortuna Olten - FC Kestenholz 3:4

Tabelle: 1. FC Härkingen 3 Spiele/9 Punkte (12:5). 2. FC Fortuna Olten 4/9 (15:9), 3. FC Uskana Olten 3/7 (9:5), 4. FC Hägendorf 4/7 (13:8), 5. FC Wolfwil 4/7 (10:10), 6. FC Oensingen 3/6 (9:6), 7. SC Fulenbach 3/4 (6:6), 8. FC Kestenholz 4/4 (8:12), 9. SV Alpha 3/3 (5:6), 10. FC Kappel 4/2 (4:12), 11. FC Dulliken 4/1 (7:11), 12. FC Olten 3/0 (4:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 03:55 Uhr.