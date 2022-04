2. Liga Last-Minute-Goal von Miroslav Markovic bringt Fulenbach Unentschieden gegen Bellach Im Spiel zwischen Bellach und Fulenbach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Bellach die Führung. Torschütze in der 6. Minute war Kevin Marthaler. Den Ausgleich erzielte Miroslav Markovic in der 82. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Bellach, nämlich für Shaban Arifi (83.). Die einzige gelbe Karte bei Fulenbach erhielt: Nico Ferrari (75.)

Die Tabellensituation hat sich für Bellach nicht verändert. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 9. Bellach hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bellach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Fulenbach hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Fulenbach geht es auswärts gegen FC Trimbach (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Bellach - SC Fulenbach 1:1 (1:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 6. Kevin Marthaler 1:0. 82. Miroslav Markovic 1:1. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Mario Brcina, Rok Shkoreti, Berkin Sulungoz, Finn Schranz, Alban Xhema, Shaban Arifi, Emmanuel Orkoh, Sascha Hess, Kevin Marthaler. – Fulenbach: Mischa Ehrenbolger, Sandro Kunz, Sascha Füeg, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Flavio Premori, Yves Ehrenbolger, Sandro Albuquerque Sampaio, Yanick Boss, Miroslav Markovic, Nebojsa Markovic. – Verwarnungen: 75. Nico Ferrari, 83. Shaban Arifi.

