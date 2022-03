3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Mike Zimmerli bringt Dulliken Unentschieden gegen Winznau 1:1 lautet das Resultat zwischen Winznau und Dulliken. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das 1:0 erzielte Florian Binder in der 34. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Mike Zimmerli traf in der 86. Minute für Winznau zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Astrit Brahimi von Dulliken erhielt in der 33. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Winznau nicht verändert. Acht Punkte bedeuten Rang 9. Winznau hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Winznau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Riedholz. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Dulliken hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Welschenrohr (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Winznau - FC Dulliken 1:1 (1:0) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 34. Florian Binder 1:0. 86. Mike Zimmerli 1:1. – Winznau: Nico Kaser, Rafael Dietschi, Gianluigi De Pascali, Elias Bläsi, Laurin Jäggi, William Guillen Concepcion, Florian Binder, Noah Wegmüller, Adrian Annaheim, Florian Markert, Diego Vinci. – Dulliken: Zlatan Delic, Nderim Gashi, Robin Schenk, Astrit Brahimi, Tobia Gaffuri, Fidan Tahiraj, Dario Zürcher, Nilo Da Costa, Ceyhun Kangal, Mike Zimmerli, Albatrit Morinaj. – Verwarnungen: 33. Astrit Brahimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 19:16 Uhr.