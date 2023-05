3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Mike Zimmerli bringt Dulliken Unentschieden gegen Subingen Im Spiel zwischen Subingen und Dulliken gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Subingen zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Mike Zimmerli traf in der 91. Minute für Subingen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dulliken für Luca Sortino (30.), Albin Duraku (62.) und Danilo Esposito (86.). Subingen blieb ohne Karte.

Subingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 23 Punkte bedeuten Rang 9. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Subingen wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Härkingen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Dulliken bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 45 Punkte. Dulliken hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Dulliken in einem Heimspiel mit FC Welschenrohr (Platz 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Mai (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Subingen - FC Dulliken 1:1 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 49. Joshua Widmer 1:0. 91. Mike Zimmerli 1:1. – Subingen: Thomas Witmer, Noah Jordan, Elia Del Frate, Florian Gasche, Manuel Nützi, Kai Flury, Jeremy Lukas, Patrick Roth, Daniel Gebek, Joshua Widmer, Michael Balmer. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Jesper Noordijk, Dario Zürcher, Florian Binder, Luca Sortino, Danilo Esposito, William Guillen Concepcion, Albin Duraku. – Verwarnungen: 30. Luca Sortino, 62. Albin Duraku, 86. Danilo Esposito.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 20:48 Uhr.