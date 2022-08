3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Lukas Hauri bringt Kestenholz Unentschieden gegen Subingen im ersten Spiel Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Kestenholz und Subingen 2:2 unentschieden.

Subingen verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 93. Minute einen Treffer von Lukas Hauri zuliess. Dieser rettete damit Kestenholz einen Punkt. Den ersten Treffer der Partie hatte Rafael Ingold in der 43. Minute für Kestenholz geschossen. Gleichstand stellte Joshua Widmer durch seinen Treffer für Subingen in der 48. Minute her. In der 56. Minute gelang Yanick Kofmehl der Führungstreffer zum 2:1 für Subingen.

Gelbe Karten gab es bei Kestenholz für Mike Uebelhart (38.) und Nik Gerber (90.). Gelbe Karten gab es bei Subingen für Patrick Roth (50.) und Yanick Kofmehl (91.).

In der Tabelle steht Kestenholz nach dem ersten Spiel auf Rang 7. Für Kestenholz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Subingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Subingen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Klus-Balsthal (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (16.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Subingen 2:2 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 43. Rafael Ingold 1:0. 48. Joshua Widmer 1:1. 56. Yanick Kofmehl 1:2. 93. Lukas Hauri 2:2. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Tim Gerber, Rafael Ingold, Fabian Von Arx, Marco Von Arx, Simon Meier, Nik Gerber, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Mike Uebelhart, Aaron Brutsche, Felix Studer. – Subingen: Pascal Schwaller, Silvan Valenti, Julian Gisler, Leo Rohn, Marco Zimmermann, Michael Balmer, Damian Widmer, Manuel Nützi, Benedikt Nützi, Yanick Kofmehl, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 38. Mike Uebelhart, 50. Patrick Roth, 90. Nik Gerber, 91. Yanick Kofmehl.

