4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Joel Faganello bringt Welschenrohr Unentschieden gegen Mümliswil Das Resultat im Spiel zwischen Welschenrohr und Mümliswil lautet 2:2.

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Welschenrohr einen Punkt, als Joel Faganello in der 93. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Welschenrohr: Leon Isaj hatte davor in der 28. Minute zum 1:0 für Welschenrohr getroffen. Gleichstand stellte Christian Bader durch seinen Treffer für Mümliswil in der 47. Minute her. In der 57. Minute gelang Lars Probst der Führungstreffer zum 2:1 für Mümliswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Welschenrohr erhielten Robin Eggenschwiler (45.) und Marc Fluri (86.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mümliswil, Ryan Disler (90.) kassierte sie.

Mit dem Unentschieden macht Welschenrohr zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr geht es auswärts gegen FC Post Solothurn (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Das Unentschieden bringt Mümliswil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Mümliswil hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mümliswil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Türkischer SC Solothurn b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Freitag (25. März) statt (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Mümliswil 2:2 (1:1) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 28. Leon Isaj 1:0. 47. Christian Bader 1:1. 57. Lars Probst 1:2. 93. Joel Faganello 2:2. – Welschenrohr: Marc Faganello, Patrick Hänni, Marc Fluri, Jürg Stoller, Robin Eggenschwiler, Nicolas Gribi, Leon Isaj, Dominic Gribi, Joel Faganello, Simon Eggenschwiler, Nico Brunner. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Cédric Gisler, Christian Wehrli, Patrick Wehrli, Mirco Allemann, Roger Wehrli, Ryan Disler, Christian Bader, Sebastian Gisler, Dario Baschung, Lars Probst. – Verwarnungen: 45. Robin Eggenschwiler, 86. Marc Fluri, 90. Ryan Disler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: Türkischer SC Solothurn b - FC Luterbach 3:0, FC Welschenrohr - FC Mümliswil 2:2

Tabelle: 1. FC Attiswil 12 Spiele/32 Punkte (46:14). 2. FC Luterbach 12/27 (26:20), 3. Türkischer SC Solothurn b 12/26 (39:16), 4. HSV Halten 12/21 (36:28), 5. FC Mümliswil 12/17 (26:21), 6. FC Subingen 12/17 (17:27), 7. FC Wiedlisbach 12/14 (23:26), 8. FC Welschenrohr 12/12 (18:24), 9. FC Klus-Balsthal 12/12 (14:23), 10. FC Post Solothurn 12/12 (17:23), 11. FC Riedholz 12/8 (19:36), 12. FC Zuchwil 12/6 (22:45).

