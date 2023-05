4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Janick Bieli bringt Selzach Unentschieden gegen Lommiswil Je ein Punkt für Lommiswil und Selzach: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Lukas Rindlisbacher traf in der 61. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Janick Bieli in der 83. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ronny Salzmann von Lommiswil erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Lommiswil: 26 Punkte bedeuten Rang 7. Lommiswil hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bellach (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Das Unentschieden bringt Selzach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 11. Selzach hat bisher zweimal gewonnen, 15mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten SC Blustavia kriegt es Selzach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (13.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Selzach a 1:1 (0:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 61. Lukas Rindlisbacher 1:0. 83. Janick Bieli 1:1. – Lommiswil: Lukas Neff, Marc Perriard, Marc Sauter, Ronny Salzmann, Florian Baumann, Florian Vogt, Lauro Baumann, Tobias Vogt, Nico Schläppi, Luca Amati, Lukas Rindlisbacher. – Selzach: Tobias Walker, Janick Bieli, Pascal Stalder, Janik Schumacher, Ebib Jasari, Brian Schreiber, Kevin Pfister, Dominic Grimm, Sàndor Weber, Andry Amiet, Giovanni Palermo. – Verwarnungen: 85. Ronny Salzmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

