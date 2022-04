4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Ivan Kuzmanovic bringt Bratstvo Unentschieden gegen Türkischer SC Im Spiel zwischen Türkischer SC und Bratstvo hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

(chm)

Türkischer SC war zweimal in Führung. Bratstvo lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 5:5 schaffte Bratstvo in der 89. Minute.

Türkischer SC war zwischenzeitlich mit 3:1 (47. Minute) und 4:2 (62. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

Zuletzt ging Türkischer SC in der 78. Minute durch Haydar Gökgül 5:4 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, traf Ivan Kuzmanovic für Bratstvo zum 5:5-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Auch Bratstvo war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (9. Minute).

Über die längste Zeit, nämlich 71 Minuten, lag Türkischer SC in Führung. Dennoch reichte es nur für einen einzigen Punkt.

Die Torschützen für Türkischer SC waren: Kubilay Altintaç, Kaan Dikbas, Haydar Gökgül, Furkan Dagci und Ahmet Can Korkut. Für Bratstvo waren mehrmals erfolgreich. Sie alle trafen zweimal. Getroffen hat zudem Mehmet Savci (1 Tore).

Bei Bratstvo erhielten Mehmet Savci (70.), Ivan Kuzmanovic (89.) und David Milosevic (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Türkischer SC, nämlich für Kaan Dikbas (78.).

Türkischer SC bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei elf Punkten. Türkischer SC hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Türkischer SC tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von HNK Croatia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bratstvo hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Bratstvo hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bratstvo geht es auswärts gegen FC Bettlach (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Freitag (22. April) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - F.K. Bratstvo 5:5 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 9. Mehmet Savci 0:1. 12. Kubilay Altintaç (Penalty) 1:1.16. Furkan Dagci 2:1. 47. Kaan Dikbas 3:1. 52. Luka Makulovic 3:2. 62. Ahmet Can Korkut 4:2. 75. Luka Makulovic 4:3. 76. Ivan Kuzmanovic 4:4. 78. Haydar Gökgül 5:4. 89. Ivan Kuzmanovic 5:5. – Türkischer SC: Emre Genc, Emrah Daniskan, Tolunay Yildiz, Ismail Sari, Önder Altintac, Kerem Yildiz, Furkan Dagci, Kubilay Altintaç, Kaan Dikbas, Haydar Gökgül, Serhat Daniskan. – Bratstvo: Darko Boskovic, Mirko Denic, Branislav Macura, David Milosevic, Vitaliy Stankevych, Slobodan Bajinovic, Mitar Zeljkovic, Aleksandar Markovic, Mehmet Savci, Dragomir Boskovic, Ivan Kuzmanovic. – Verwarnungen: 70. Mehmet Savci, 78. Kaan Dikbas, 89. Ivan Kuzmanovic, 90. David Milosevic.

