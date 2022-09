3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Eric Kohler bringt Bettlach Unentschieden gegen Flumenthal Im Spiel zwischen Flumenthal und Bettlach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. Für Flumenthal ist es bereits das vierte Unentschieden in fünf Spielen.

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Flumenthal zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Eric Kohler traf in der 93. Minute für Flumenthal zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Flumenthal erhielten Veton Avduli (84.) und David Huber (87.) eine gelbe Karte. Bettlach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Keine Änderung in der Tabelle für Flumenthal: Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 9. Flumenthal hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Flumenthal auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Blustavia. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Das Unentschieden bringt Bettlach in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit einem Punkt auf Rang 10 Bettlach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Bettlach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Grenchen 15 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Bettlach 1:1 (1:0) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 47. Timo Grossenbacher 1:0. 93. Eric Kohler 1:1. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Veton Avduli, David Huber, Yanick Rippstein, Til Nordmann, Nicolas Müller, Christof Schönenberger, Nico Maritz, Timo Grossenbacher. – Bettlach: Pascal Biedert, Manuel Ketels, Joel Marugg, Mitja Haring, Mauro von Arx, Matthias Messerli, Lorenz Kamm, Marco Fabbro, Eric Kohler, Daniele Gallizioli, Pascal Maritz. – Verwarnungen: 84. Veton Avduli, 87. David Huber.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 10:46 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.