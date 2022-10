4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Elias Meyer bringt Niederbipp Unentschieden gegen Alpha Alpha und Niederbipp spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Niederbipp einen Punkt, als Elias Meyer in der 85. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Niederbipp: Den ersten Treffer der Partie hatte Robin Brunner in der 6. Minute für Niederbipp geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 17. Minute, als Kjartan Teerlynck für Alpha traf. Kjartan Teerlynck war auch gleich für die 2:1-Führung (68. Minute) für Alpha verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alpha, Volkan Inler (29.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Niederbipp, nämlich für Silvan Kubierske (83.).

Alpha hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 25 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Alpha: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 5. Alpha hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Alpha zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Olten. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Nach dem Unentschieden büsst Niederbipp in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Es verliert einen Platz. Niederbipp hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederbipp zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Däniken-Gretzenbach. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: SV Alpha - FC Niederbipp 2:2 (1:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 6. Robin Brunner 0:1. 17. Kjartan Teerlynck 1:1. 68. Kjartan Teerlynck 2:1. 85. Elias Meyer 2:2. – Alpha: Daryl Schauli, Gianluca Iozzia, Ilber Nuhiji, Natthawut Ngokpho, Volkan Inler, Kjartan Teerlynck, Gabriele Cappello, Melvin Zurfluh, Davide Cappello, Kevin Reinold, Arton Halimi. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Elias Meyer, Egzon Shala, Mariano Schneeberger, Sandro Di Girolamo, Silvan Kubierske, Manuel Fernando Alves Pereira, Nicola Cordari, Ivan Blatancic, Sven Kessler, Robin Brunner. – Verwarnungen: 29. Volkan Inler, 83. Silvan Kubierske.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

