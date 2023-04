Frauen 3. Liga, Rückrunde Last-Minute-Goal von Ece Naz Yagiz bringt Blustavia Unentschieden gegen Fortuna Olten Im Spiel zwischen Fortuna Olten und Blustavia gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.Blustavia spielt schon zum vierte Mal in vier Spielen unentschieden.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Fortuna Olten der erste Treffer der Partie. Stefania Cerfeda traf in der 44. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Ece Naz Yagiz traf in der 93. Minute für Fortuna Olten zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sonja Schauli von Fortuna Olten erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Fortuna Olten in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 9 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

In der Tabelle liegt Fortuna Olten weiterhin auf Rang 1. Das Team hat sieben Punkte. Fortuna Olten hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fortuna Olten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Attiswil (Platz 4). Die Partie findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

In der Tabelle liegt Blustavia weiterhin auf Rang 3. Das Team hat vier Punkte. Blustavia hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar viermal.

Blustavia trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Attiswil (Platz 4). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. April statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Fortuna Olten - SC Blustavia 1:1 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 44. Stefania Cerfeda 1:0. 93. Ece Naz Yagiz 1:1. – Fortuna Olten: Vicky Buceta Barrio, Medina Shatrolli, Sonja Schauli, Jasna Dzananovic, Mariana Filipa Faria da Silva, Valentina Rimkus, Stefania Cerfeda, Melanie Kolic, Tamara Grütter, Kaltrina Abdyli, Adonisa Kadrija. – Blustavia: Laura Bieri, Tania Eng, Livia Huber, Paula Lätt, Sarah Kurt, Marina Güggi, Alena Burki, Cecilia Schwab, Selma Weber, Anna Niggeler, Egzona Osmani. – Verwarnungen: 67. Sonja Schauli.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga, Rückrunde:

Tabelle

