Frauen 3. Liga, Rückrunde Last-Minute-Goal von Delina Yonas bringt Klus-Balsthal Unentschieden gegen Attiswil Das Resultat im Spiel zwischen Attiswil und Klus-Balsthal lautet 1:1.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 67. Minute schoss Tabitha Sara Koller das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Delina Yonas traf in der 90. Minute für Attiswil zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Attiswil kann sich trotz dem Punktegewinn nicht vom Tabellenende lösen. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei acht Punkten. Attiswil hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Fortuna Olten. Das Spiel findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 3. Klus-Balsthal hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Dulliken (Platz 4). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Freitag (26. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Attiswil - FC Klus-Balsthal 1:1 (0:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 67. Tabitha Sara Koller 1:0. 90. Delina Yonas 1:1. – Attiswil: Sarina Bader, Vanessa Sperisen, Jana Guldimann, Lara Spiess, Rowena Loosli, Jessica Altschul, Robyne Loosli, Raphaela Lüscher, Tabitha Sara Koller, Debora Altschul, Sarah Mateoniu. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Adrienne Michel, Larissa Borer, Elena Volken, Andrea Stucki, Chantal Ackermann, Sarah Heutschi, Lea Disler, Delina Yonas, Annina Allemann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

