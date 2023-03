4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Dario Brunner bringt Niederbipp Unentschieden gegen Hägendorf Im Spiel zwischen Hägendorf und Niederbipp gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Das erste Tor der Partie erzielte Ismail Hasani für Hägendorf. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Hägendorf baute die Führung in der 61. Minute (Robin Flück) weiter aus (2:0). Ein Doppelschlag brachte Niederbipp doch noch einen Punkt: Zunächst war Egzon Shala in der 86. Minute erfolgreich, dann traf Dario Brunner drei Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Joris Widmer (49.), Yannick Zimmermann (69.) und Philipp Erni (93.). Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Egzon Shala (48.), Philipp Bösiger (79.) und Robin Brunner (90.).

Nach dem Unentschieden verliert Hägendorf einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 5. Hägendorf hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hägendorf spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Olten (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Niederbipp hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kestenholz (Platz 7). Diese Begegnung findet am 5. April statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Niederbipp 2:2 (1:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 11. Ismail Hasani 1:0. 61. Robin Flück 2:0. 86. Egzon Shala 2:1. 89. Dario Brunner 2:2. – Hägendorf: Nils Nugel, Gabriell Maka, Philipp Erni, Ismail Hasani, Joris Widmer, Bas De Graaf, Ivan Krivic, Robin Flück, Aron Müller, Lon Prela, Matteo Riso. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Dario Brunner, Nicolas Frésard, Mariano Schneeberger, Luca Schawalder, Egzon Shala, Nicola Cordari, Shkelqim Lushaj, Fabian Messerli, Robin Brunner, Nicos Leventis. – Verwarnungen: 48. Egzon Shala, 49. Joris Widmer, 69. Yannick Zimmermann, 79. Philipp Bösiger, 90. Robin Brunner, 93. Philipp Erni.

