4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Christian Bader bringt Mümliswil Unentschieden gegen Klus-Balsthal 1:1 lautet das Resultat zwischen Klus-Balsthal und Mümliswil. Die Teams teilen sich die Punkte.

Durch ein Eigentor ging Klus-Balsthal in der [[all_goals[g-1].minute]]. Minute in Führung. Pechvogel war Sebastian Gisler. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Christian Bader traf in der 87. Minute für Mümliswil zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan Perez Jesus von Klus-Balsthal erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Klus-Balsthal nicht verändert. 16 Punkte bedeuten Rang 10. Klus-Balsthal hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es auswärts gegen FC Post Solothurn (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 6. Mümliswil hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mümliswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (10.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Mümliswil 1:1 (1:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 36. Eigentor (Sebastian Gisler) 1:0.87. Christian Bader 1:1. – Klus-Balsthal: Nico Geier, Kevin Saner, Oliver Pejic, Ivan Perez Jesus, Demir Avdic, Eric Ackermann, Andri Affolter, Albion Xhemali, Sandro Moser, Luca Rubitschung, Ender Kaya. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Patrick Wehrli, Cédric Gisler, Tobias Glatzfelder, Mirco Allemann, Dominik Nussbaumer, Roger Wehrli, Damian Ackermann, Sebastian Gisler, Lars Probst, Mirco Eggenschwiler. – Verwarnungen: 76. Ivan Perez Jesus.

