3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Batuhan Baladin bringt Zuchwil Unentschieden gegen Kestenholz Im Spiel zwischen Kestenholz und Zuchwil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Das Spiel begann gut für Zuchwil: Karanjot Dhillon brachte das Team in der 4. Minute in Führung. Der Vorsprung sollte 61 Minuten andauern. Zunächst war Nik Gerber in der 7. Minute erfolgreich, dann traf Fabian Von Arx 61 Minuten später zum 2:1. Für den späten Ausgleich für Zuchwil sorgte Batuhan Baladin, der in der 92. Minute das Tor zum 2:2 erzielte.

Gelbe Karten gab es bei Kestenholz für Mike Uebelhart (49.) und Fabian Von Arx (81.). Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Igor Ranfaldi (69.) und Batuhan Baladin (89.).

Die Tabellensituation bleibt für Kestenholz unverändert. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Kestenholz hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Kestenholz in einem Auswärtsspiel mit FC Fortuna Olten (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Sonntag (9. Oktober) statt (15.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 3. Zuchwil hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (14.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Zuchwil 2:2 (1:1) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 4. Karanjot Dhillon 0:1. 7. Nik Gerber 1:1. 68. Fabian Von Arx 2:1. 92. Batuhan Baladin 2:2. – Kestenholz: Christian Fernandez, Tim Gerber, Rafael Ingold, Manuel Bürgi, Marco Von Arx, Nik Gerber, Mike Uebelhart, Philipp Häfeli, Simon Meier, Fabian Von Arx, Lukas Hauri. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Mario Belakusic, Igor Ranfaldi, Karanjot Dhillon, Batuhan Baladin, Anil Eren, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser, Oguzalp Baladin. – Verwarnungen: 49. Mike Uebelhart, 69. Igor Ranfaldi, 81. Fabian Von Arx, 89. Batuhan Baladin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 00:17 Uhr.

