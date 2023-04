4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Abdulrahman Mohamad bringt Biberist Unentschieden gegen Mümliswil Acht Tore sind zwischen Biberist und Mümliswil gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

Biberist war zweimal in Führung. Mümliswil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Biberist in der 91. Minute.

Biberist war zwar zeitweise mit 3:1 (59. Minute) in Führung, doch Mümliswil holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Biberist zum 4:4 fiel in der 91. Minute - nur vier Minuten nach dem 4:3. .

Die Torschützen für Biberist waren: Pascal Flury, Marco Affolter, Fisnik Aliti und Abdulrahman Mohamad. Die Torschützen für Mümliswil waren: Patrick Wehrli, Mirco Eggenschwiler, Marco Fluri und Christian Bader.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Mümliswil kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Biberist für Marco Affolter (70.) und Pascal Flury (89.).

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 38 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Biberist unverändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Biberist hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Biberist in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Türkischer SC Solothurn b. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Das Unentschieden bringt Mümliswil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 11. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Klus-Balsthal (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (16. April) (10.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Biberist - FC Mümliswil 4:4 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 5. Fisnik Aliti 1:0. 17. Patrick Wehrli 1:1. 53. Marco Affolter 2:1. 59. Pascal Flury 3:1. 61. Marco Fluri 3:2. 70. Christian Bader (Penalty) 3:3.87. Mirco Eggenschwiler 3:4. 91. Abdulrahman Mohamad 4:4. – Biberist: Dominik Tschanz, Joel von Ins, Felix Stark, Janis Frölich, Dario Jäggi, Raphael Stuber, Sian Thurnheer, Marco Affolter, Pascal Flury, Kavuthan Kulenthiran, Fisnik Aliti. – Mümliswil: Ronnie Gertsch, Patrick Wehrli, Damian Ackermann, Marco Fluri, Nils Allemann, Sebastian Gisler, Roger Wehrli, Fabian Bader, Philippe Wehrli, Christian Bader, Lars Probst. – Verwarnungen: 70. Marco Affolter, 73. Damian Ackermann, 88. Sebastian Gisler, 89. Pascal Flury, 89. Ryan Disler, 91. Tobias Glatzfelder.

