4. Liga, Gruppe 1 Kurdischer FC Solothurn mit Sieg gegen Lommiswil Lommiswil lag gegen Kurdischer FC Solothurn deutlich vorne, nämlich 3:1 (34. Minute) - und verlor dennoch. Kurdischer FC Solothurn feiert einen 5:3-Heimsieg.

(chm)

In der 34. Minute erhöhte Lommiswil seine Führung auf 3:1. Doch ab der 59. Minute setzte Kurdischer FC Solothurn zur Wende an, als Yohannes Okbamicheal zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Yohannes Okbamicheal (59.), Mehmet Bulut (74.), Piraveen Pararajasingam (84.) und Tayfun Demirci (92.).

Bei Kurdischer FC Solothurn erhielten Baran Ildeniz (42.) und Simo Karakus (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Lommiswil für Ronny Salzmann (42.) und Nico Schläppi (53.).

Kurdischer FC Solothurn hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Offensive 59 Tore erzielte.

Die Abwehr von Lommiswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Kurdischer FC Solothurn. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 2. Für Kurdischer FC Solothurn ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Kurdischer FC Solothurn gingen unentschieden aus.

Kurdischer FC Solothurn spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Blustavia (Platz 5). Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Lommiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Für Lommiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Lommiswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Luterbach (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 26. April statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - FC Lommiswil 5:3 (1:3) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 13. Mehmet Bulut 1:0. 16. Nico Schläppi 1:1. 32. Nico Schläppi 1:2. 34. Lukas Rindlisbacher 1:3. 59. Yohannes Okbamicheal 2:3. 74. Mehmet Bulut 3:3. 84. Piraveen Pararajasingam 4:3. 92. Tayfun Demirci 5:3. – Kurdischer FC Soloth: Rajbaskar Devarasa, Serhat Yigit, Ali Cokyasar, Piraveen Pararajasingam, Abdurrahman Demir, Mehmet Bulut, Özgür Bünül, Bukuran Nishori, Jeniban Sellathurai, Tayfun Demirci, Baran Ildeniz. – Lommiswil: Lukas Neff, Marc Perriard, Marc Sauter, Ronny Salzmann, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Manuel Güggi, Raphael Vogt, Nico Schläppi, Tobias Vogt, Lukas Rindlisbacher. – Verwarnungen: 42. Baran Ildeniz, 42. Ronny Salzmann, 53. Nico Schläppi, 78. Simo Karakus.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 11:10 Uhr.