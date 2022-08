4. Liga, Gruppe 1 Kurdischer FC Solothurn mit Auswärtssieg bei Zuchwil Kurdischer FC Solothurn siegt auswärts 3:1 gegen Zuchwil im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Tayfun Demirci für Kurdischer FC Solothurn. In der 22. Minute traf er zum 1:0. Nishath Sathananthan sorgte in der 78. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kurdischer FC Solothurn. In der 88. Minute baute der gleiche Nishath Sathananthan die Führung für Kurdischer FC Solothurn weiter aus. In der 93. Minute sorgte Leonis Ajvazi noch für Resultatkosmetik für Zuchwil. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Gelbe Karten gab es bei Kurdischer FC Solothurn für Tayfun Demirci (51.), Ebib Jasari (54.) und Abdurrahman Demir (81.). Eine Verwarnung gab es für Zuchwil, nämlich für Herolind Thaqi (67.).

Nach dem zweiten Spiel steht Kurdischer FC Solothurn auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Kurdischer FC Solothurn daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Luterbach (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem zweiten Spiel steht Zuchwil auf dem zehnten Rang. Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bettlach (Platz 5). Die Partie findet am Freitag (2. September) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Zuchwil - Kurdischer FC Solothurn 1:3 (0:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 22. Tayfun Demirci 0:1. 78. Nishath Sathananthan 0:2. 88. Nishath Sathananthan 0:3. 93. Leonis Ajvazi 1:3. – Zuchwil: Marc Maurer, Leunor Ramadani, Leandro Filipe Costa Santos, Leonis Ajvazi, Mohammed Hazzore, Florian Frrokaj, Berkan Özgen, Leart Ajvazi, Yunus Özkaynak, Miguel Cardenas, Hamza Caliskan. – Kurdischer FC Soloth: Ebib Jasari, Namet Catak, Ali Cokyasar, Abdurrahman Demir, Irfan Kozkiran, Tayfun Demirci, Yohannes Okbamicheal, Özgür Bünül, Piraveen Pararajasingam, Isyan Saritoprak, Mehmet Bulut. – Verwarnungen: 51. Tayfun Demirci, 54. Ebib Jasari, 67. Herolind Thaqi, 81. Abdurrahman Demir.

