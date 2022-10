4. Liga, Gruppe 1 Kurdischer FC Solothurn gewinnt klar gegen Bratstvo Kurdischer FC Solothurn gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bratstvo 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Tayfun Demirci, der in der 14. Minute für Kurdischer FC Solothurn zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 23. Minute brachte Özgür Bünül Kurdischer FC Solothurn mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mehmet Bulut baute in der 62. Minute die Führung für Kurdischer FC Solothurn weiter aus (3:0). Mehmet Bulut traf per Elfmeter.

Kurdischer FC Solothurn erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Yohannes Okbamicheal weiter auf 4:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Branislav Macura in der 78. Minute für Bratstvo auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bratstvo erhielten David Milosevic (37.) und Dalibor Stevanovic (47.) eine gelbe Karte. Kurdischer FC Solothurn blieb ohne Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.7 Toren pro Spiel ist Kurdischer FC Solothurn bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bratstvo kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 26 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Kurdischer FC Solothurn nicht verändert. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Kurdischer FC Solothurn hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Kurdischer FC Solothurn auf fremdem Terrain mit Türkischer SC Solothurn a (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Bratstvo in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 5. Bratstvo hat bisher fünfmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Bratstvo zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Luterbach. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - F.K. Bratstvo 4:1 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 14. Tayfun Demirci 1:0. 23. Özgür Bünül 2:0. 62. Mehmet Bulut (Penalty) 3:0.71. Yohannes Okbamicheal 4:0. 78. Branislav Macura 4:1. – Kurdischer FC Soloth: Mert Onurlu, Namet Catak, Piraveen Pararajasingam, Abdurrahman Demir, Irfan Kozkiran, Tayfun Demirci, Nishath Sathananthan, Özgür Bünül, Simo Karakus, Murat Özdemir, Mehmet Bulut. – Bratstvo: Teo Petkovski, David Milosevic, Branislav Macura, Dominic Chanton, Mirko Denic, Vitaliy Stankevych, Marko Stevanovic, Milos Kostic, Luka Makulovic, Nikola Spasic, Filip Topalovic. – Verwarnungen: 37. David Milosevic, 47. Dalibor Stevanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 00:03 Uhr.

