4. Liga, Gruppe 1 Kurdischer FC Solothurn entscheidet Spitzenduell gegen Blustavia für sich – Mehmet Bulut mit Siegtor Kurdischer FC Solothurn setzt seine Siegesserie auch gegen Blustavia fort. Das 3:2 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie( in fünf Spielen).

Das erste Tor der Partie fiel für Kurdischer FC Solothurn: Mehmet Bulut brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 17, als Ugur Pozan für Blustavia erfolgreich war. Ein Eigentor von Namet Catak brachte in der 35. Minute die 2:1-Führung für Blustavia.

Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Nishath Sathananthan traf für Kurdischer FC Solothurn. Mehmet Bulut sorgte in der 55. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Kurdischer FC Solothurn. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Kurdischer FC Solothurn erhielten Namet Catak (42.) und Özgür Bünül (44.) eine gelbe Karte. Bei Blustavia erhielten Ahmad Alshmare (47.) und Ugur Pozan (62.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Kurdischer FC Solothurn bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Kurdischer FC Solothurn: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Kurdischer FC Solothurn ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Kurdischer FC Solothurn auswärts mit FC Selzach a (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Nach der Niederlage büsst Blustavia einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 4. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Blustavia tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - SC Blustavia 3:2 (2:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 7. Mehmet Bulut 1:0. 17. Ugur Pozan 1:1. 35. Eigentor (Namet Catak) 1:2.45. Nishath Sathananthan 2:2. 55. Mehmet Bulut 3:2. – Kurdischer FC Soloth: Ebib Jasari, Abdullahi Ibrahim Hassan, Ali Cokyasar, Namet Catak, Irfan Kozkiran, Tayfun Demirci, Yohannes Okbamicheal, Özgür Bünül, Piraveen Pararajasingam, Isyan Saritoprak, Mehmet Bulut. – Blustavia: Kastriot Uka, Joseph Von Sury, Gökten Figenergül, Reto Arnold, Ahmed Mustafa, Girolamo Ciancimino, Giuliano Bertelle, Pascal Huber, Ahmad Alshmare, Ugur Pozan, Giovanni Tesoro. – Verwarnungen: 42. Namet Catak, 44. Özgür Bünül, 47. Ahmad Alshmare, 62. Ugur Pozan.

