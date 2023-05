3. Liga, Gruppe 2 Klus-Balsthal stolpert gegen Fortuna Olten Überraschung bei Fortuna Olten gegen Klus-Balsthal: Der Tabellenzwölfte (Fortuna Olten) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten 4:3 besiegt.

Noah Bruttel eröffnete in der 15. Minute das Skore, als er für Klus-Balsthal das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Enis Ademovic für Fortuna Olten traf. Das Tor von Martin Castro in der 32. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Fortuna Olten.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Fortuna Olten stellte Rinor Slishani in Minute 38 her. Der Anschlusstreffer für Klus-Balsthal zum 2:3 kam in der 73. Minute. Verantwortlich dafür war Marco Scherrer. Enis Ademovic erhöhte in der 74. Minute zur 4:2-Führung für Fortuna Olten. In der Schlussphase kam Klus-Balsthal noch auf 3:4 heran. Noah Bruttel war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Fortuna Olten für Angelo Rubino (84.) und Rinor Slishani (84.). Eine Verwarnung gab es für Klus-Balsthal, nämlich für Reto Uebelhart (87.).

Dass Fortuna Olten gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 21 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Fortuna Olten die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Fortuna Olten. Das Team bleibt Schlusslicht. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 12. Fortuna Olten hat bisher dreimal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fortuna Olten tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 6. Klus-Balsthal hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Klus-Balsthal verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Klus-Balsthal wartet im nächsten Spiel zuhause das fünftplatzierte Team FC Niederbipp, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Klus-Balsthal 4:3 (3:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 15. Noah Bruttel 0:1. 19. Enis Ademovic 1:1. 32. Martin Castro 2:1. 38. Rinor Slishani 3:1. 73. Marco Scherrer 3:2. 74. Enis Ademovic 4:2. 83. Noah Bruttel 4:3. – Fortuna Olten: Belmin Graho, Valerio Curatolo, Flamur Elshani, Robin Spring, Rinor Slishani, Amar Dautovic, Martin Castro, Yllzon Elshani, Agron Abdullahi, Enis Ademovic, Gianluca Marino. – Klus-Balsthal: Salmedin Hasanovic, Roger Achermann, Noah Bruttel, Eurico Ingles Nganga, Rishaban Sivaranjan, Benjamin Räuftlin, David Fluri, Manoel Jaus, Ender Kaya, Luka Kalauz, Risto Petrovic. – Verwarnungen: 84. Angelo Rubino, 84. Rinor Slishani, 87. Reto Uebelhart.

