3. Liga, Gruppe 2 Klus-Balsthal setzt Siegesserie auch gegen Winznau fort Klus-Balsthal reiht Sieg an Sieg: Gegen Winznau hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

David Fluri eröffnete in der 45. Minute das Skore, als er für Klus-Balsthal das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Gianluca Comiotto durch seinen Treffer für Winznau in der 56. Minute her. Marco Scherrer erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Klus-Balsthal.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Klus-Balsthal stellte Risto Petrovic in Minute 70 her. David Mandir baute in der 86. Minute die Führung für Klus-Balsthal weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Luca Keller in der 89. Minute für Winznau auf 2:4.

Bei Klus-Balsthal erhielten Risto Petrovic (88.) und Skender Zeqiri (88.) eine gelbe Karte. Bei Winznau erhielten Tim Bachmann (32.) und Dominic De Chiara (63.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Klus-Balsthal zu den Besten: Total liess das Team 23 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Winznau ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 46 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 10).

Klus-Balsthal bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Klus-Balsthal hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Deitingen. Das Spiel findet am 16. April statt (11.00 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Für Winznau war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Winznau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Fortuna Olten (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 16. April statt (10.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Winznau 4:2 (1:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 45. David Fluri 1:0. 56. Gianluca Comiotto 1:1. 67. Marco Scherrer 2:1. 70. Risto Petrovic 3:1. 86. David Mandir 4:1. 89. Luca Keller 4:2. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Roger Achermann, Noah Bruttel, Luca Kamber, Eurico Ingles Nganga, Benjamin Räuftlin, David Fluri, Marco Scherrer, Manoel Jaus, Reto Uebelhart, Denis Kostadinovic. – Winznau: Dario Püntener, Fabio Schnydrig, Mike Keller, Laurin Jäggi, Nicolas Kohler, Tim Bachmann, Tim Jäggi, Dominic De Chiara, Florian Markert, Gianluca Comiotto, Luca Keller. – Verwarnungen: 32. Tim Bachmann, 63. Dominic De Chiara, 88. Risto Petrovic, 88. Skender Zeqiri.

