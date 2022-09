Frauen 3. Liga Klus-Balsthal setzt Siegesserie auch gegen Grenchen 15 fort Klus-Balsthal setzt seine Siegesserie auch gegen Grenchen 15 fort. Das 3:0 auswärts am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Delina Yonas schoss Klus-Balsthal in der 27. Minute zur 1:0-Führung. Sara Diemand sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Klus-Balsthal. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabienne Bütler in der 82. Minute, als sie für Klus-Balsthal zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Natascha Biedermann von Klus-Balsthal erhielt in der 30. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.3 hat die Abwehr von Klus-Balsthal ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 7 erzielten Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Grenchen 15 ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 6).

In der Tabelle verbessert sich Klus-Balsthal von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Klus-Balsthal hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes tritt Klus-Balsthal auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team SC Blustavia zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Unverändert liegt Grenchen 15 auf Rang 6. Das Team hat null Punkte. Grenchen 15 muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Grenchen 15 zuhause und zweimal auswärts.

Grenchen 15 trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Attiswil (Platz 4). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Klus-Balsthal 0:3 (0:1) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 27. Delina Yonas 0:1. 56. Sara Diemand 0:2. 82. Fabienne Bütler 0:3. – Grenchen 15: Zippora Wyden, Erona Xhaferi, Janina Rhyn, Sophie Ankes, Sara Schnyder, Laura Lo Giudice, Melina Rhyn, Elona Murati, Nicole Adam, Nermine Xhemaili, Sarah Kurt. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Larissa Borer, Janina Nyffeler, Natascha Biedermann, Elena Volken, Sara Diemand, Sarah Heutschi, Adrienne Michel, Andrea Stucki, Delina Yonas, Nathalie Brunner. – Verwarnungen: 30. Natascha Biedermann.

