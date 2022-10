Frauen 3. Liga Klus-Balsthal setzt Siegesserie auch gegen Dulliken fort Klus-Balsthal setzt seine Siegesserie auch gegen Dulliken fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Chantal Ackermann in der 6. Minute. Sie traf für Klus-Balsthal zum 1:0. Klus-Balsthal baute die Führung in der 8. Minute (Nathalie Brunner) weiter aus (2:0). Ein Eigentor (Natascha Biedermann) in der 50. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Dulliken zum 1:2.

Dulliken glich in der 65. Minute durch Tamara Vucenic aus. Lea Disler traf in der 75. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Klus-Balsthal. In der 92. Minute erhöhte Delina Yonas auf 4:2 für Klus-Balsthal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Klus-Balsthal den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Klus-Balsthal sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 3 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.5 Toren pro Spiel (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Klus-Balsthal seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sechs Spielen 18 Punkte auf dem Konto. Klus-Balsthal hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Als nächstes tritt Klus-Balsthal in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Fortuna Olten zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 5. Dulliken hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Dulliken trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Attiswil (Platz 4). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 25. März statt ( Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Dulliken 4:2 (2:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 6. Chantal Ackermann 1:0. 8. Nathalie Brunner 2:0. 50. Eigentor (Natascha Biedermann) 2:1.65. Tamara Vucenic 2:2. 75. Lea Disler 3:2. 92. Delina Yonas 4:2. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Janina Nyffeler, Larissa Borer, Natascha Biedermann, Andrea Stucki, Sara Diemand, Chantal Ackermann, Elena Volken, Delina Yonas, Nathalie Brunner. – Dulliken: Jennifer Will, Jirapha Buache, Chantal Klingenstein, Mara Hagmann, Raphaela Lätt, Lara Steg, Yennifer Alvarez Dominguez, Valeria Schuler, Jessica Koch, Tabea Kaiser, Tamara Vucenic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

