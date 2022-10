Frauen 3. Liga Klus-Balsthal setzt Siegesserie auch gegen Attiswil fort Klus-Balsthal setzt seine Siegesserie auch gegen Attiswil fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Lea Disler erzielte in der 19. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Klus-Balsthal. Klus-Balsthal baute die Führung in der 62. Minute (Fabienne Bütler) weiter aus (2:0). Lea Disler baute in der 67. Minute die Führung für Klus-Balsthal weiter aus (3:0). Sara Diemand schoss das 4:0 (78. Minute) für Klus-Balsthal und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Natascha Biedermann von Klus-Balsthal erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Klus-Balsthal spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.2 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 13 erzielten Toren Rang 2.

Unverändert liegt Klus-Balsthal nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach fünf Spielen hat das Team 15 Punkte. Klus-Balsthal feiert mit dem Sieg gegen Attiswil bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Dulliken (Platz 5). Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 4. Attiswil hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Blustavia. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Attiswil 4:0 (1:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 19. Lea Disler 1:0. 62. Fabienne Bütler 2:0. 67. Lea Disler 3:0. 78. Sara Diemand 4:0. – Klus-Balsthal: Annina Allemann, Anna Eschmann, Janina Nyffeler, Leila Noemi Bussmann, Natascha Biedermann, Alida Lubovci, Sarah Heutschi, Sara Diemand, Andrea Stucki, Delina Yonas, Fabienne Bütler. – Attiswil: Nina Jöri, Sarina Bader, Alisha Moser, Jana Guldimann, Michelle Kurth, Debora Altschul, Jessica Altschul, Fabienne Füri, Laura von Felten, Michelle Wenger, Sarah Mateoniu. – Verwarnungen: 52. Natascha Biedermann.

