Frauen 3. Liga Klus-Balsthal mit drei Punkten auswärts gegen Dulliken zum Auftakt Klus-Balsthal bezwingt zum Saisonauftakt Dulliken auswärts mit 2:0

(chm)

Fabiene Margerite Kiala erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Klus-Balsthal. In der 66. Minute erhöhte Andrea Stucki auf 2:0 für Klus-Balsthal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Klus-Balsthal liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Fortuna Olten an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Dulliken reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Dulliken trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Attiswil (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Dulliken - FC Klus-Balsthal 0:2 (0:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 33. Fabiene Margerite Kiala 0:1. 66. Andrea Stucki 0:2. – Dulliken: Jennifer Will, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Raphaela Lätt, Mara Hagmann, Jirapha Buache, Tamara Mele, Anouk Bachofner, Valeria Schuler, Yennifer Alvarez, Tamara Vucenic. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Janina Nyffeler, Larissa Borer, Elena Volken, Sara Diemand, Natascha Biedermann, Adrienne Michel, Chantal Ackermann, Constance Abena Asiedu, Andrea Stucki. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

