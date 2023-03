2. Liga Klarer Favoritensieg bei Subingen gegen Hägendorf Subingen holt gegen Hägendorf zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 3:0.

(chm)

Luca Cappelli traf in der 28. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Subingen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Subingen stellte Daniel Wiedmann in Minute 39 her. Luca Cappelli schoss das 3:0 (84. Minute) für Subingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Subingen für Leonardo Baschung (55.), Sascha Pauli (81.) und Eredit Hoxhaj (93.). Eine Verwarnung gab es für Hägendorf, nämlich für Silas Graber (78.).

Die Offensive von Subingen hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 36 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Hägendorf ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Subingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Härkingen (Platz 5). Die Partie findet am 26. März statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Hägendorf verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Für Hägendorf war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Hägendorf trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Trimbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Subingen - FC Hägendorf 3:0 (2:0) - Affolter, Subingen – Tore: 28. Luca Cappelli 1:0. 39. Daniel Wiedmann 2:0. 84. Luca Cappelli 3:0. – Subingen: Pascal Schwaller, Hasan Gedici, Daniel Wiedmann, Luca Cappelli, Raphael Gasche, Sascha Pauli, Leo Schrittwieser, Noah Gräf, Janis Siegenthaler, Leonardo Baschung, Selcuk Cubuk. – Hägendorf: Nick Furrer, Dominik Bitterli, Yannig Fiechter, Sandro Schalt, Jan Zimmerli, Colin Graber, Ivan Krivic, Inor Kura, Driton Hasani, Noah Kurmann, Artak Papojan. – Verwarnungen: 55. Leonardo Baschung, 78. Silas Graber, 81. Sascha Pauli, 93. Eredit Hoxhaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 02:59 Uhr.

