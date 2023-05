2. Liga Klarer Favoritensieg bei Lommiswil gegen Hägendorf Sieg für den Tabellenfünften: Lommiswil lässt am Samstag auswärts beim 4:0 gegen Hägendorf (Rang 13) nichts anbrennen.

In der 18. Minute gelang Moritz Frey der Führungstreffer zum 1:0 für Lommiswil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Lommiswil stellte Andrin Zumstein in Minute 20 her. Lommiswil erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Moritz Frey weiter auf 3:0. Lukas Ebel schoss das 4:0 (91. Minute) für Lommiswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hägendorf erhielten Driton Hasani (19.) und Silas Graber (44.) eine gelbe Karte. Lommiswil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Total liess das Team 30 Tore in 23 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Hägendorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lommiswil. Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Lommiswil hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Lommiswil wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Härkingen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Hägendorf verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Hägendorf hat bisher zweimal gewonnen, 17mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hägendorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mümliswil (Platz 10). Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Lommiswil 0:4 (0:2) - Breite, Hägendorf – Tore: 18. Moritz Frey 0:1. 20. Andrin Zumstein 0:2. 65. Moritz Frey 0:3. 91. Lukas Ebel 0:4. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Yannig Fiechter, Dominik Bitterli, Bas De Graaf, Inor Kura, Driton Hasani, Aron Müller, Silas Graber, Noah Kurmann, Colin Graber. – Lommiswil: Tim Bracher, Philipp Neff, Lukas Amiet, Andri Adam, Aron Herrmann, Noah Adam, Andrin Zumstein, Etienne Waldner, Moritz Frey, Niklas Urosevic, Jonas Ebel. – Verwarnungen: 19. Driton Hasani, 44. Silas Graber.

