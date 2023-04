2. Liga Klarer Favoritensieg bei Härkingen gegen Trimbach Härkingen holt gegen Trimbach auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Dienstag gegen den Tabellenelften 5:0.

Tim Büttiker traf in der 8. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Härkingen. Härkingen baute die Führung in der 15. Minute (Joël Rietschin) weiter aus (2:0). Wiederum Joël Rietschin erhöhte in der 46. Minute auf 3:0 für Härkingen.

Härkingen erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Jan Marti weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Oeggerli in der 76. Minute, als er für Härkingen zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Härkingen erhielt: Silvan Gasser (91.) die einzige gelbe Karte bei Trimbach erhielt: Michael Ferreira Rodrigues (61.)

Härkingen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 36 geschossenen Toren Rang 4.

Die Abwehr von Trimbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 46 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Härkingen. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Härkingen hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Iliria. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Trimbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 12. Trimbach hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Trimbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Mümliswil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Trimbach - FC Härkingen 0:5 (0:2) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 8. Tim Büttiker 0:1. 15. Joël Rietschin 0:2. 46. Joël Rietschin 0:3. 53. Jan Marti 0:4. 76. Silvan Oeggerli 0:5. – Trimbach: Lukas Auf der Maur, Sven Pally, Michael Ferreira Rodrigues, Thomas Schenker, Jeremias Jäggi, Manuel Thut, Daniel Bärtschi, Eldin Jusic, Joel Mangold, Lucien Baumgartner, Luca Schifferle. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Mario Stecher, Thierry Wyss, Manuel Müller, Tim Büttiker, Jan Marti, Loris Micelli, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Joël Rietschin. – Verwarnungen: 61. Michael Ferreira Rodrigues, 91. Silvan Gasser.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 09:21 Uhr.