3. Liga, Gruppe 1 Klarer Favoritensieg bei Blustavia gegen Grenchen 15 Blustavia holt gegen Grenchen 15 auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Mittwoch gegen den Tabellenzehnten 4:0.

Joel Grünig traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Blustavia. Blustavia baute die Führung in der 20. Minute (Reto Arnold) weiter aus (2:0). Joel Falk baute in der 57. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (3:0). Joel Falk erzielte nur neun Minuten später auch das 4:0 für Blustavia.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Blustavia erhielt: Luca Studer (32.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Grenchen 15, Luca Greco (35.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Blustavia ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 15 geschossenen Toren Rang 6.

Die Abwehr von Grenchen 15 kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Der Sieg bedeutet für Blustavia die Tabellenführung. Nach sieben Spielen hat das Team 16 Punkte. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Blustavia hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Blustavia zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Iliria. Die Partie findet am 5. Oktober statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Grenchen 15 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Für Grenchen 15 ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Grenchen 15 ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Grenchen 15 auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Flumenthal (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (1. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Grenchen 15 - SC Blustavia 0:4 (0:2) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 17. Joel Grünig 0:1. 20. Reto Arnold 0:2. 57. Joel Falk 0:3. 66. Joel Falk 0:4. – Grenchen 15: Alec Tissot, Semir Ressil, Edonis Asani, Christopher Mamona, Samuele Marruso, Eran Redzepi, Baran Avci, Luca Greco, Noël Sutter, Louis Blösch, Hüseyin Tükenmez. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Reto Arnold, Luca Studer, Joel Grünig, Joel Falk, Philipp Falk, Kevin Lopez, Yves Galey, Jan Joder. – Verwarnungen: 32. Luca Studer, 35. Luca Greco.

