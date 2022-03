4. Liga, Gruppe 3 Klarer Favoritensieg bei Alpha gegen Dulliken Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Alpha am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Dulliken gerecht geworden und hat auswärts 3:0 gewonnen.

Das erste Tor für Alpha fiel in der 59 Minute (Philippe Dontenvill). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Alpha stellte Timon Tschanz in Minute 81 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Davide Cappello in der 89. Minute, als er für Alpha zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Dulliken kassierte vier gelbe Karten. Bei Alpha erhielten Natthawut Ngokpho (24.), Sven Lüthi (63.) und Timon Tschanz (77.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Alpha hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Alpha nicht verändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 3. Für Alpha ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Alpha gingen unentschieden aus.

Auf Alpha wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Hägendorf, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Mit der Niederlage rückt Dulliken in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 11. Für Dulliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Fortuna Olten. Das Spiel findet am 2. April statt (19.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Dulliken - SV Alpha 0:3 (0:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 59. Philippe Dontenvill 0:1. 81. Timon Tschanz 0:2. 89. Davide Cappello 0:3. – Dulliken: Caian Sempach, Mattia Röösli, Andrin Lütolf, Jan Schönbucher, Roland Hagmann, Nurettin Özdemir, Ennio D Onofrio, Nicola Suter, Yves Baumann, Leandro De Feo, Davide Protopapa. – Alpha: Milan Schauli, Sven Lüthi, Melvin Zurfluh, Maik Stephan Firus, Davide Cappello, Almir Zekiri, Damian Zurfluh, Natthawut Ngokpho, Timon Tschanz, Kevin Reinold, Philippe Dontenvill. – Verwarnungen: 18. Nicola Suter, 24. Natthawut Ngokpho, 63. Sven Lüthi, 64. Nicola Meyer, 77. Vincenzo Esposito, 77. Timon Tschanz, 80. Ennio D Onofrio.

