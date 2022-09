4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz und Olten spielen unentschieden Acht Tore sind zwischen Kestenholz und Olten gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

Olten geriet viermal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 58. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der vier Führungstore von Kestenholz glich Olten direkt wieder aus. Zuletzt ging Kestenholz durch Nik Gerber in der 52. Minute 4:3 in Führung. Lediglich sechs Minuten nach dem 4:3 traf Abbas Sarhan in der 58. Minute für Olten zum 4:4-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Zum Auftakt der Partie hatte Tim Gerber sein Team in der 8. Minute in Führung geschossen. Zum Ausgleich für Olten traf Danilo Esposito in der 17. Minute. Jan Wolf schoss Kestenholz in der 33. Minute zur 2:1-Führung. Zum Ausgleich für Olten traf Luca Stefanutti in der 41. Minute. Florian Iseli erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Kestenholz.

Gelbe Karten gab es bei Kestenholz für Canio Gervasi (16.), Leon Bürgi (85.) und Florian Iseli (90.). Eine Verwarnung gab es für Olten, nämlich für Luca Stefanutti (23.).

Unverändert liegt Kestenholz auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Kestenholz hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz geht es auswärts gegen US Oltenese (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 27. September statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Olten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 11. Olten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Olten trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Niederbipp (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Olten 4:4 (3:2) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 8. Tim Gerber 1:0. 17. Danilo Esposito 1:1. 33. Jan Wolf 2:1. 41. Luca Stefanutti 2:2. 44. Florian Iseli 3:2. 49. Abbas Sarhan 3:3. 52. Nik Gerber 4:3. 58. Abbas Sarhan 4:4. – Kestenholz: Canio Gervasi, Jérémy Frey, Florian Iseli, Manuel Bürgi, Leon Bürgi, Tim Gerber, Luca Ialuna, Jan Wolf, Robin Anderegg, Jan Gerber, Nik Gerber. – Olten: Argjend Morina, Dardan Krasniqi, Albin Blatter, Micha Steiner, Hasibullah Naseri, Edmilson Dionato Fernandes, Abbas Sarhan, Mirco Theus, Danilo Esposito, Luca Stefanutti, Robin Witschi. – Verwarnungen: 16. Canio Gervasi, 23. Luca Stefanutti, 85. Leon Bürgi, 90. Florian Iseli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 22:47 Uhr.

