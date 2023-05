4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz und Däniken-Gretzenbach teilen sich Punkte 1:1 lautet das Resultat zwischen Kestenholz und Däniken-Gretzenbach. Die Teams teilen sich die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Kestenholz die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Jay Ackermann. Den Ausgleich erzielte Robin Burri in der 48. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kestenholz erhielten Leon Bürgi (38.) und Mischa Suter (92.) eine gelbe Karte. Däniken-Gretzenbach blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Kestenholz nicht verändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Kestenholz hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz geht es auswärts gegen FC Dulliken (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Däniken-Gretzenbach bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 45 Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Däniken-Gretzenbach daheim mit FC Niederbipp (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Däniken-Gretzenbach 1:1 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 7. Jay Ackermann 1:0. 48. Robin Burri 1:1. – Kestenholz: Canio Gervasi, Jan Müller, Sascha Brunner, Claudio Matthias Wicki, Gian Blattner, Ben Erik Ackermann, Leon Bürgi, Mischa Suter, Luis Otter, Jan Gerber, Jay Ackermann. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Noa Zimmermann, David Guldimann, Andreas Jost, Kevin Grütter, Kevin Zengaffinen, Oliver Studer, Leandro Joos, Aleksandar Pavlovic, Robin Burri, Kai Fichte. – Verwarnungen: 38. Leon Bürgi, 92. Mischa Suter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 00:20 Uhr.