3. Liga, Gruppe 2 Kestenholz stolpert gegen Oensingen Überraschung bei Oensingen gegen Kestenholz: Der Tabellenelfte (Oensingen) hat am Sonntag zuhause den Tabellenvierten 3:2 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Daniel Frimpong für Oensingen. In der 15. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Simon Meier durch seinen Treffer für Kestenholz in der 27. Minute her. Mambo Baudryck Kiala Mingiedi brachte Oensingen 2:1 in Führung (47. Minute).

Oensingen baute die Führung in der 78. Minute (Jeremy Pfister) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Kestenholz noch auf 2:3 heran. Rafael Ingold war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Oensingen sah Artem Volyntsev (53.) die rote Karte. Gelb erhielt Artem Volyntsev (31.). Gelbe Karten gab es bei Kestenholz für Tim Gerber (22.), Felix Studer (37.) und Philipp Häfeli (81.).

Mit dem Sieg rückt Oensingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 10. Oensingen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Oensingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Klus-Balsthal (Platz 6). Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Kestenholz erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Subingen (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Kestenholz 3:2 (1:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 15. Daniel Frimpong 1:0. 27. Simon Meier 1:1. 47. Mambo Baudryck Kiala Mingiedi 2:1. 78. Jeremy Pfister 3:1. 92. Rafael Ingold 3:2. – Oensingen: Dzenan Isovic, Jonas Heller, Artan Berisha, Nicola Zbären, Artem Volyntsev, Ahmet Mumdzic, Emir Avdulovic, Michele Intelisano, Behar Bilalli, Daniel Frimpong, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Rafael Ingold, Mike Uebelhart, Tim Gerber, Nik Gerber, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Philipp Häfeli, Simon Meier, Fabian Von Arx, Lukas Hauri. – Verwarnungen: 22. Tim Gerber, 31. Artem Volyntsev, 37. Felix Studer, 81. Philipp Häfeli – Ausschluss: 53. Artem Volyntsev.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 16:59 Uhr.

